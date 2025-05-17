Чи зіграє Довбик за збірну України: форвард розповів про травму та терміни повернення на поле

У ЗМІ з'явилася інформація, що Артем Довбик через травму достроково завершив сезон. Ніби форвард пропустить два останні матчі Роми, а також не поїде у складі збірної України до Канади.

Форвард Роми та збірної України Артем Довбик підтвердив інформацію про отримане пошкодження. Однак 27-річний футболіст не збирається довго затримуватися на лікарняному, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

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Артем сподівається на швидке відновлення. Тож ми зможемо побачити нападника вже в наступному турі Серії А.

Є пошкодження провідного м'яза, яке отримав вчора на тренуванні. Будем намагатись відновитись до гри з Торіно,

– розповів Довбик.

Таким чином, Довбик точно пропустить найближчий матч Роми проти Мілана, який відбудеться у неділю, 18 травня.

У заключному 38 турі римляни зустрічатимуться з Торіно. Цей поєдинок запланований на 25 травня. У складі Роми вже повинен буде грати Довбик.

Збірна України на початку червня вирушить до Канади, де візьме участь в Турнірі чотирьох Canadian Shield у Торонто. Підопічні Сергія Реброва 7 червня зустрінуться з канадцями, а 10 червня – з Новою Зеландією.

Наразі Артем Довбик має усі шанси зіграти в цих поєдинках, якщо отримає виклик від Сергія Станіславовича та не зазнає нової травми.