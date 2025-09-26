Артем Довбик може покинути Рому у зимове трансферне вікно 2026 року. Український футболіст розчарував головного тренера Джан П'єро Гасперіні, який попросив виставити нападника на трансфер.

Артем Довбик може покинути Італію та перебратися в Англію. Українським форвардом Роми зацікавився клуб з Прем'єр-ліги, повідомляє 24 канал із посиланням на видання FootItalia.

Де продовжить кар'єру Довбик?

За наявною інформацією, Вест Хем в зимове трансферне вікно 2026 року спробує підписати Артема Довбика. Рома оцінила лідера збірної України у 30 – 35 мільйонів євро.

Проте лондонський клуб розглядає варіант оренди українського футболіста. Якщо, звісно, не зможе домовитися з "вовками" щодо повноцінного трансферу 28-річного форварда.

Відзначимо, що Вест Хем планує звільнити Грема Поттера, який зацікавлений у переході Артема Довбика. Однак "молотобійці" попри відставку головного тренера все одно мають наміри підписати лідера збірної України.

До слова. Артем Довбик минулого сезону провів 45 матчів за Рому в усіх турнірах. На рахунку українського нападника 17 голів та 4 результативні передачі.

У поточному сезоні Артем Довбик вперше вийшов у стартовому складі лише у матчі проти Ніцци, де зіграв 60 хвилин та не відзначився гольовими діями. Наразі українець має роль дублера Евана Фергюсона.

Раніше El Gol Digital повідомляв, що Довбик може повернутися в Іспанію. Лідером збірної України зацікавився Бетіс, який у минулому сезоні грав у фіналі Ліги конференцій.

Що відомо про Довбика у Ромі?