Розмови навколо можливого трансферу Артема Довбика тривають. Український форвард може найближчим часом змінити клубну прописку, але залишитись в Італії.

Довбиком зацікавився чинний чемпіон Італії, який шукає термінову заміну зірковому нападнику. Український голеадор потрапив до шорт-листа гранду Серії А, повідомляє 24 канал із посиланням на CalcioNapoli1926.

Куди може перейти Довбик?

Ромелу Лукаку травмувався перед початком сезону. Тому Наполі терміново шукає заміну бельгійському форварду та готовий розглянути декілька футболістів, зокрема, Артема Довбика.

Окрім Артема Довбика у шорт-лист чинного чемпіона Італії потрапили: Жан-Філіп Матета, Джошуа Зіркзе та Нікола Крстовіч. Проте кожен з них, у тому числі українець, є основними гравцями у своїх командах, що може ускладнити перехід.

Наполі готовий поборотись за одного з представлених нападників. Однак усе буде залежати від ступеня пошкодження, якого зазнав Ромелу Лукаку.

До слова. Влітку 2025 року Джан П'єро Гасперіні очолив Рому. Ходять чутки, що Артем Довбик не вписується у гру нового наставника "вовків", який не проти позбутися українського нападника.

Нагадаємо, що минулого сезону Артем Довбик зіграв у 44 матчах за Рому в усіх турнірах. Український форвард за цей час оформив 17 голів та 4 результативні передачі.

Раніше повідомляли про те, що англійський клуб планує придбати Артема Довбика влітку цього року. Рома зможе компенсувати витрати за трансфер українського форварда минулого року.