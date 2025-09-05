Скільки Довбик заробляє у Ромі: клуб підвищив зарплату футболістам
- Артем Довбик заробляє в Ромі на рівні із такими гравцями, як Маріо Ермосо та Лоренцо Пеллегріні.
- Рома гратиме наступний матч в італійській Серії А проти Торіно 14 вересня.
Артем Довбик покинув Жирону та приєднався до Роми влітку 2024 року. Римляни заманили українського форварда не лише перспективами, а й хорошим заробітком.
Артем Довбик добре зарекомендував себе у складі "вовків". З'явилась інформація, скільки заробляє український форвард в італійському клубі, повідомляє 24 канал із посиланням на Calcio E Finaza.
Яка зарплата у Довбика?
Відомо, що Рома підвищила оклад команди на сезон 2025/2026. Зарплатна відомість "вовків" збільшилась на понад 20 відсотків, ніж у минулій кампанії.
Тепер контракти футболістів коштуватимуть "вовкам" 60,9 мільйона євро. Артем Довбик потрапив до когорти найбільш високооплачуваних гравців в італійському клубі.
Зарплата Артема Довбика на рівні з такими футболістами, як Маріо Ермосо, Лоренцо Пеллегріні, Леоном Бейлі, а також Міле Свіларом. Український форвард заробить 3,5 мільйона євро.
Зарплати футболістів Роми:
- Пауло Дібала – 6,5 мільйона євро.
- Еван Н'діка – 4 мільйони євро.
- Міле Свілар – 3,5 мільйона євро.
- Маріо Ермосо – 3,5 мільйона євро.
- Лоренцо Пеллегріні – 3,5 мільйона євро.
- Артем Довбик – 3,5 мільйона євро.
- Леон Бейлі – 3,5 мільйона євро.
- Джанлука Манчіні – 3 мільйони євро.
Нагадаємо, що наступний матч Роми відбудеться в італійській Серії А. Римляни 14 вересня зіграють проти Торіно.
Що відомо про Довбика у Ромі?
Рома заплатила Жироні 30,5 мільйона євро за трансфер Артема Довбика. Також були передбачені бонуси у розмірі 5,5 мільйонів євро.
У сезоні 2024/2025 форвард збірної України зіграв у 41 матчі за "вовків", відзначившись 17 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами.
Раніше Джан П'єро Гасперіні висловився про Артема Довбика у Ромі. Новий тренер римлян хоче відродити українського футболіста.