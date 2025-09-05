Артем Довбик покинув Жирону та приєднався до Роми влітку 2024 року. Римляни заманили українського форварда не лише перспективами, а й хорошим заробітком.

Артем Довбик добре зарекомендував себе у складі "вовків". З'явилась інформація, скільки заробляє український форвард в італійському клубі, повідомляє 24 канал із посиланням на Calcio E Finaza.

Яка зарплата у Довбика?

Відомо, що Рома підвищила оклад команди на сезон 2025/2026. Зарплатна відомість "вовків" збільшилась на понад 20 відсотків, ніж у минулій кампанії.

Тепер контракти футболістів коштуватимуть "вовкам" 60,9 мільйона євро. Артем Довбик потрапив до когорти найбільш високооплачуваних гравців в італійському клубі.

Зарплата Артема Довбика на рівні з такими футболістами, як Маріо Ермосо, Лоренцо Пеллегріні, Леоном Бейлі, а також Міле Свіларом. Український форвард заробить 3,5 мільйона євро.

Зарплати футболістів Роми:

Пауло Дібала – 6,5 мільйона євро.

Еван Н'діка – 4 мільйони євро.

Міле Свілар – 3,5 мільйона євро.

Маріо Ермосо – 3,5 мільйона євро.

Лоренцо Пеллегріні – 3,5 мільйона євро.

Артем Довбик – 3,5 мільйона євро.

– 3,5 мільйона євро. Леон Бейлі – 3,5 мільйона євро.

Джанлука Манчіні – 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що наступний матч Роми відбудеться в італійській Серії А. Римляни 14 вересня зіграють проти Торіно.

Що відомо про Довбика у Ромі?