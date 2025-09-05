Укр Рус
5 сентября, 21:28
2

Сколько Довбик зарабатывает в Роме: клуб повысил зарплату футболистам

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Артем Довбык зарабатывает в Роме на уровне с такими игроками, как Марио Эрмосо и Лоренцо Пеллегрини.
  • Рома будет играть следующий матч в итальянской Серии А против Торино 14 сентября.

Артем Довбик покинул Жирону и присоединился к Роме летом 2024 года. Римляне заманили украинского форварда не только перспективами, но и хорошим заработком.

Артем Довбик хорошо зарекомендовал себя в составе "волков". Появилась информация, сколько зарабатывает украинский форвард в итальянском клубе, сообщает 24 канал со ссылкой на Calcio E Finaza.

Какая зарплата у Довбика?

Известно, что Рома повысила оклад команды на сезон 2025/2026. Зарплатная ведомость "волков" увеличилась более чем на 20 процентов, чем в прошлой кампании.

Теперь контракты футболистов будут стоить "волкам" 60,9 миллионов евро. Артем Довбик попал в когорту самых высокооплачиваемых игроков в итальянском клубе.

Зарплата Артема Довбика на уровне с такими футболистами, как Марио Эрмосо, Лоренцо Пеллегрини, Леоном Бейли, а также Миле Свиларом. Украинский форвард заработает 3,5 миллиона евро.

Зарплаты футболистов Ромы:

  • Пауло Дибала – 6,5 миллиона евро.
  • Эван Н'Дика – 4 миллиона евро.
  • Миле Свилар – 3,5 миллиона евро.
  • Марио Эрмосо – 3,5 миллиона евро.
  • Лоренцо Пеллегрини – 3,5 миллиона евро.
  • Артем Довбык – 3,5 миллиона евро.
  • Леон Бэйли – 3,5 миллиона евро.
  • Джанлука Манчини – 3 миллиона евро.

Напомним, что следующий матч Ромы состоится в итальянской Серии А. Римляне 14 сентября сыграют против Торино.

Что известно о Довбыке в Роме?

  • Рома заплатила Жироне 30,5 миллиона евро за трансфер Артема Довбыка. Также были предусмотрены бонусы в размере 5,5 миллионов евро.

  • В сезоне 2024/2025 форвард сборной Украины сыграл в 41 матче за "волков", отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

  • Ранее Джан Пьеро Гасперини высказался об Артеме Довбыке в "Роме". Новый тренер римлян хочет возродить украинского футболиста.