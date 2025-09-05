Артем Довбик хорошо зарекомендовал себя в составе "волков". Появилась информация, сколько зарабатывает украинский форвард в итальянском клубе, сообщает 24 канал со ссылкой на Calcio E Finaza.
Читайте также Хватит на элитную недвижимость в Лондоне: какой украинский футболист зарабатывает больше всех
Какая зарплата у Довбика?
Известно, что Рома повысила оклад команды на сезон 2025/2026. Зарплатная ведомость "волков" увеличилась более чем на 20 процентов, чем в прошлой кампании.
Теперь контракты футболистов будут стоить "волкам" 60,9 миллионов евро. Артем Довбик попал в когорту самых высокооплачиваемых игроков в итальянском клубе.
Зарплата Артема Довбика на уровне с такими футболистами, как Марио Эрмосо, Лоренцо Пеллегрини, Леоном Бейли, а также Миле Свиларом. Украинский форвард заработает 3,5 миллиона евро.
Зарплаты футболистов Ромы:
- Пауло Дибала – 6,5 миллиона евро.
- Эван Н'Дика – 4 миллиона евро.
- Миле Свилар – 3,5 миллиона евро.
- Марио Эрмосо – 3,5 миллиона евро.
- Лоренцо Пеллегрини – 3,5 миллиона евро.
- Артем Довбык – 3,5 миллиона евро.
- Леон Бэйли – 3,5 миллиона евро.
- Джанлука Манчини – 3 миллиона евро.
Напомним, что следующий матч Ромы состоится в итальянской Серии А. Римляне 14 сентября сыграют против Торино.
Что известно о Довбыке в Роме?
Рома заплатила Жироне 30,5 миллиона евро за трансфер Артема Довбыка. Также были предусмотрены бонусы в размере 5,5 миллионов евро.
В сезоне 2024/2025 форвард сборной Украины сыграл в 41 матче за "волков", отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее Джан Пьеро Гасперини высказался об Артеме Довбыке в "Роме". Новый тренер римлян хочет возродить украинского футболиста.