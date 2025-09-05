Артем Довбик хорошо зарекомендовал себя в составе "волков". Появилась информация, сколько зарабатывает украинский форвард в итальянском клубе, сообщает 24 канал со ссылкой на Calcio E Finaza.

Какая зарплата у Довбика?

Известно, что Рома повысила оклад команды на сезон 2025/2026. Зарплатная ведомость "волков" увеличилась более чем на 20 процентов, чем в прошлой кампании.

Теперь контракты футболистов будут стоить "волкам" 60,9 миллионов евро. Артем Довбик попал в когорту самых высокооплачиваемых игроков в итальянском клубе.

Зарплата Артема Довбика на уровне с такими футболистами, как Марио Эрмосо, Лоренцо Пеллегрини, Леоном Бейли, а также Миле Свиларом. Украинский форвард заработает 3,5 миллиона евро.

Зарплаты футболистов Ромы:

Пауло Дибала – 6,5 миллиона евро.

Эван Н'Дика – 4 миллиона евро.

Миле Свилар – 3,5 миллиона евро.

Марио Эрмосо – 3,5 миллиона евро.

Лоренцо Пеллегрини – 3,5 миллиона евро.

Артем Довбык – 3,5 миллиона евро.

– 3,5 миллиона евро. Леон Бэйли – 3,5 миллиона евро.

Джанлука Манчини – 3 миллиона евро.

Напомним, что следующий матч Ромы состоится в итальянской Серии А. Римляне 14 сентября сыграют против Торино.

Что известно о Довбыке в Роме?