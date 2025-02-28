Тренер Роми готовий виключити Довбика з основи: травми українця знизили довіру від Раньєрі

Артем Довбик може втратити місце у стартовому складі Роми через постійні травми. Наставник "вовків" бачить перспективи в Ельдорі Шомуродові.

Нападник збірної України Артем Довбик проводить неоднозначний сезон в Ромі. Влітку 27-річний футболіст перебрався в столицю Італії з Жирони за 30 мільйонів євро.

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Довбик втрачає довіру тренера

Втім постійні травми та криза всередині клубу не дають Артему запалювати за "вовків". Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Tuttomercatoweb, Довбик близький до того, щоб втратити місце в основі Роми.

Через чергове пошкодження українець ризикує пропустити матч Серії А проти Комо, а також бій з Атлетіком у Лізі Європи. Загалом же новий коуч римлян Клаудіо Раньєрі через постійні травми Довбика має більше довіри до його дублера Ельдора Шомуродова.

Зазначається також, що узбек краще взаємодіє з командою, тому навіть після відновлення від травми Довбик може стати запасним гравцем Роми. Нагадаємо, що контракт Артема із італійським клубом чинний аж до 2029 року.

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У поточному сезоні Артем записав на свій рахунок 13 голів та чотири асисти у 33-х матчах. Його команда посідає дев'яте місце в чемпіонаті Італії, відстаючи від єврокубкової зони на чотири бали. Також Рома продовжує боротьбу в Лізі Європи, де в 1/8 фіналу гратиме проти Атлетіка.