Артем Довбик після трансферу в Рому став найкращим бомбардиром команди в сезоні-2024/2025. На початку нинішньої кампанії він втратив свої позиції й майже не мав ігрової практики, але останнім часом ситуація покращилася.

У двох крайніх турах чемпіонату Італії українець відзначався результативними діями. Проте його виступи зовсім не подобаються бразильському журналісту Роберто Пато Моуре, повідомляє 24 Канал із посиланням на Retesport.

Що сказав журналіст про Довбика?

У коментарі італійському виданню він різко розкритикував Артема Довбика. На думку бразильця, форвард збірної України є проблемою для Роми й журналіст вилив цілий "потік свідомості" на уродженця Черкас.

Рома перебуває в руках такого чудового тренера, як Гасперіні, чому він все ще наполягає на цьому українському нікчемі в атаці? Це один із найбільших провалів у світовому футболі. Коли він виходить на поле, стає першим захисником суперників. Якби у Роми був центральний нападник, вони б уже самостійно очолювали Серію А. Довбик – це загроза для суспільства, це жахливо,

– сказав Моуре.

Зазначимо, що наразі Артем Довбик перебуває в таборі збірної України, яка готується до матчів відбору на ЧС-2026. "Синьо-жовті" зіграють 10 та 13 жовтня проти Ісландії та Азербайджану відповідно.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку проти Фіорентини українець віддав результативну передачу. Після фінального свистка Джан П'єро Гасперіні заявив, що задоволений виступом Артема Довбика.

"Довбик добре зіграв, а це було нелегко. Нам вдалося перервати атаки суперника та створити моменти, які ми потім не змогли реалізувати", – цитує Гасперіні Voce Giallo Rossa.

Як Довбик віддав асист у грі з Фіорентиною: дивіться відео

Як виступає Довбик у сезоні-2025/2026?