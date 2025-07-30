Артем Довбик провів всього лише один сезон у складі Роми. Проте вже влітку цього року український форвард може змінити клубну прописку.

Новий тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні не бачить Артема Довбика у своїй команді. Римляни не проти продати 28-річного нападника, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.

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Хто зацікавився Довбиком?

Артем Довбик цікавить чимало клубів з топових європейських чемпіонатів. Проте серйозний інтерес до українського форварда Роми проявляють в Іспанії.

Трансфер Довбика планує оформити Вільярреал, який пробився до Ліги чемпіонів на сезон 2025/2026. Артем має досвід виступів у Ла Лізі, де грав за Жирону та став найкращим бомбардиром чемпіонату.

"Жовта субмарина" активно шукає посилення на наступний сезон, а Артем Довбик є головним варіантом іспанського клубу. Головний тренер Марселіно особисто наполягає на підписанні українського нападника Роми.

До слова. Артем Довбик зіграв у 45 матчах за Рому в усіх турнірах у сезоні 2024/2025. Український бомбардир оформив 17 голів та 4 результативні передачі.

Раніше повідомляли, що Вільярреал зацікавлений у підписанні Андрія Луніна, який грає за мадридський Реал. "Жовта субмарина" обіцяє хороші умови для українського голкіпера "вершкових".