Довбик може покинути Рому влітку цього року. На 28-річного нападника "вовків" та збірної України з'явились потенційні покупці, повідомляє 24 канал із посиланням на Mundo Deportivo.

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У якому клубі Довбик може продовжити кар'єру?

Артем Довбик привернув своєю грою чимало іменитих клубів. Зокрема, українським форвардом Роми цікавились клуби з Іспанії, Італії та навіть Туреччини, які охоче планують посилитись новим нападником.

На Артема Довбика з'явились нові претенденти з сонячної Іспанії та дощової Англії. Голеадором "вовків" зацікавились такі клуби, як Вільярреал (Ла Ліга) та Ньюкасл (АПЛ). Натомість Рома виставила цінник на українського нападника.

Римляни мають наміри покрити витрати на Артема Довбика та отримати за трансфер українського форварда 38 мільйонів євро. Ціна може завадити переходу футболіста в один з клубів.

До слова. Артем Довбик минулого сезону зіграв у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. Український форвард "вовків" встиг забити 17 голів та віддати 4 асисти.

Раніше повідомляли про те, що Артем Довбик може перейти в італійський гранд вже влітку цього року. Рома вже знайшла заміну українському нападнику, якщо той покине клуб.