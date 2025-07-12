Довбик завоював довіру нового тренера Роми: українець змінив ігровий номер

Досить довго ходили чутки, що новий тренер Роми Джан П'єро Гасперіні не розраховує на Артема Довбика. Проте наразі відомо, що український форвард стане ключовою фігурою у проєкті нового наставника.

Артем Довбик має наміри продемонструвати найкращу свою гру у Ромі на чолі з новим наставником. Український форвард навіть змінив ігровий номер на наступний сезон, повідомляє 24 канал із посиланням на RomaPress.

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Під яким номером гратиме Довбик?

Теммі Абрахам покинув Рому та відправився в оренду у турецький Бешикташ. Таким чином Артем Довбик забрав номер англійського футболіста.

Український форвард виступатиме під номером 9 замість 11, як минулого сезону. Свого часу "дев'ятку" на спині носили такі легенди клубу, як Карло Анчелотті, Руді Феллер, Вінченцо Монтелла та Роберто Пруццо.

За інформацією джерела, Артем Довбик до початку підготовки з новим тренерським штабом почав займатись окремо. Український нападник "вовків" планує розв'язати усі проблеми пов'язані з коліном.

Джан П'єро Гасперіні вірить у те, що Артем Довбик має великий потенціал. Новий тренер Роми планує зробити українця ключовим гравцем атаки у своїй команді, підібравши схему, яка підходитиме під нападника.

До слова. Артем Довбик у сезоні 2024/2025 зіграв у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. На рахунку українського нападника римлян 17 голів та 4 результативні передачі.

Раніше повідомляли, що Артем Довбик розповів, чому покинув Жирону влітку 2024 року та перейшов в Рому. Українського форварда навіть не спокусили виступи у Лізі чемпіонів.