Це не Динамо на полі, коли він не грає, – Федецький про ключового гравця киян
- Артем Федецький підкреслив значущість Андрія Ярмоленка для Динамо та його вплив на гру команди.
- Ярмоленко забив 118-й гол в УПЛ, піднявшись на третє місце у списку бомбардирів, і має шанс побити рекорди Шацьких та Реброва.
Артем Федецький висловився про роль Андрія Ярмоленка у Динамо та його бомбардирські досягнення. Ексзахисник оцінив шанси вінгера побити бомбардирський рекорд чемпіонату України.
Андрій Ярмоленко продовжує вписувати своє ім’я в історію українського футболу. Нещодавно він піднявся на третє місце у списку найкращих голеадорів елітного дивізіону, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Федецький про Ярмоленка?
Колишній захисник збірної України Артем Федецький у коментарі Футбол 24 наголосив на величезному значенні Ярмоленка для київського клубу. За його словами, присутність вінгера безпосередньо впливає на гру команди.
Як не крути, в Андрія Ярмоленка є ще порох у порохівницях. Я давно його знаю. Ми стільки матчів і один проти одного грали, і в збірній не одну гру на одному фланзі провели, тому я його знаю як професіонала, людину з великої літери. І взагалі Динамо – це не Динамо на полі, коли він не грає, тому цей досвід завжди допоможе команді,
– зазначив Федецький.
Ексфутболіст також підкреслив професіоналізм Ярмоленка, з яким неодноразово перетинався як у клубному футболі, так і в національній збірній.
Чи поб'є Ярмоленко рекорди Шацьких і Реброва?
Федецький зізнався, що бажає Ярмоленку піднятися ще вище у списку бомбардирів, однак не вважає це самоціллю для самого гравця.
Не думаю, що в Андрія Ярмоленка серед особистих результатів є мета перегнати Максима Шацьких – це виходить якось само собою,
– сказав він.
Також він жартома додав, що Євген Селезньов міг засмутитися через те, що Ярмоленко обійшов його у рейтингу. Водночас Федецький переконаний: досвідчений лідер киян і надалі просто робитиме свою справу, а підсумки визначаться вже з часом.
Найкращі бомбардири УПЛ
- У матчі проти Оболоні Ярмоленко забив 118-й гол в УПЛ, обійшовши Євгена Селезньова та піднявшись на 3 місце у списку бомбардирів.
- Вище Андрія розташувалися лише Сергій Ребров (123 голи) та Максим Шацьких (124).
- Ярмоленко – єдиний із чинних футболістів, хто може перевершити рекорд найближчим часом.