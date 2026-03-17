Це не Динамо на полі, коли він не грає, – Федецький про ключового гравця киян

Артем Федецький висловився про роль Андрія Ярмоленка у Динамо та його бомбардирські досягнення. Ексзахисник оцінив шанси вінгера побити бомбардирський рекорд чемпіонату України.

Андрій Ярмоленко продовжує вписувати своє ім’я в історію українського футболу. Нещодавно він піднявся на третє місце у списку найкращих голеадорів елітного дивізіону, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Федецький про Ярмоленка?

Колишній захисник збірної України Артем Федецький у коментарі Футбол 24 наголосив на величезному значенні Ярмоленка для київського клубу. За його словами, присутність вінгера безпосередньо впливає на гру команди.

Як не крути, в Андрія Ярмоленка є ще порох у порохівницях. Я давно його знаю. Ми стільки матчів і один проти одного грали, і в збірній не одну гру на одному фланзі провели, тому я його знаю як професіонала, людину з великої літери. І взагалі Динамо – це не Динамо на полі, коли він не грає, тому цей досвід завжди допоможе команді,

– зазначив Федецький.

Ексфутболіст також підкреслив професіоналізм Ярмоленка, з яким неодноразово перетинався як у клубному футболі, так і в національній збірній.

Чи поб'є Ярмоленко рекорди Шацьких і Реброва?

Федецький зізнався, що бажає Ярмоленку піднятися ще вище у списку бомбардирів, однак не вважає це самоціллю для самого гравця.

Не думаю, що в Андрія Ярмоленка серед особистих результатів є мета перегнати Максима Шацьких – це виходить якось само собою,

– сказав він.

Також він жартома додав, що Євген Селезньов міг засмутитися через те, що Ярмоленко обійшов його у рейтингу. Водночас Федецький переконаний: досвідчений лідер киян і надалі просто робитиме свою справу, а підсумки визначаться вже з часом.

