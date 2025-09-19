У серпні у структурі київського Динамо відбулося декілька змін. Зокрема, посаду радника Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу залишив Артем Кравець.

Колишній нападник "біло-синіх" тоді заявив, що таке рішення було прийнято через різне бачення з президентом киян на розвиток клубу. Напередодні він розповів ще деякі деталі, зробивши гучну заяву щодо корупції в академії Динамо, повідомляє 24 Канал із посиланням на BurBuzz.

Що сказав Кравець про корупцію в Динамо?

Артем Кравець заявив, що ця проблема є системною. До нього неодноразово зверталися з пропозицією хабаря, щоб прилаштувати дітей у команду.

"Якщо брати корупцію – це найголовніша проблема. За цей час, коли я працював у клубі, мені тричі пропонували за гроші, за величезні для України гроші, влаштувати дитину в школу. Ціну пропонували 10 тисяч доларів.

Один з них був мій знайомий, я йому відповів: "Ще раз мені таке напишеш – я тебе заблокую". Я за рік отримав стільки пропозицій, а скільки такого відбувається за десятки років", – заявив Кравець.

Артем сказав, що це дуже псує атмосферу та демотивує юних футболістів. Через такі корупційні схеми чимало талановитих гравців не потрапляють в академію Динамо.

Головна проблема – такі діти, які займають місця дійсно талановитих. Вони повністю знищують конкуренцію і такі є у кожній віковій категорії, десь по 3 – 4 гравці. Талановиті дивляться та розуміють, що приходить дитина, яка не відповідає рівню й починаються психологічні моменти,

– додав Кравець.

Нагадаємо, що після заяви Артема Кравця про звільнення він також дивувався незрозумілій позиції Динамо щодо Браяна Себальйоса, якого "біло-сині" не захотіли підписувати, а згодом той продемонстрував чудовий виступ у МЛС. На це в коментарі для Dynamomania різко відреагували в київському клубі, після чого стало зрозуміло, що вони розійшлися не по-доброму.

"Колишній футболіст Динамо Браян Себальйос прибув до Києва із заявленим, окремо скандально відомим селекціонером, зростом 192 сантиметри. Однак на медогляді виявилося, що дорогою в Україну він "втратив" 10 сантиметрів. Але це лише один момент. Далі з’ясувалося, що він надто схильний до травматичності: понад половину часу свого перебування в Києві, на жаль, провів у лазареті.

Третім фактором стала невпевнена гра захисника у футболці Динамо: у вирішальні моменти матчів він регулярно помилявся. І до цього всього – гравець постійно був наляканим через війну в країні та відверто не мав бажання залишатися тут. Зрештою, він просто поїхав – і більше ми його не бачили. На жаль, у цій історії нашому колишньому селекціонеру немає чим пишатися. Її просто треба якнайшвидше забути та більше ніколи не повертатися", – йшлося в повідомленні.

Що відомо про кар'єру Артема Кравця?