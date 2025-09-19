Предлагали огромные деньги: экс-футболист Динамо обвинил клуб в коррупции
- Артем Кравец обвинил футбольный клуб Динамо в коррупции, утверждая, что ему предлагали взятки за устройство детей в академию клуба.
- Кравец отметил, что такие коррупционные схемы мешают развитию талантливых игроков, создавая несправедливую конкуренцию в академии.
В августе в структуре киевского Динамо произошло несколько изменений. В частности, должность советника Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола покинул Артем Кравец.
Бывший нападающий "бело-синих" тогда заявил, что такое решение было принято из-за разного видения с президентом киевлян на развитие клуба. Накануне он рассказал еще некоторые детали, сделав громкое заявление о коррупции в академии Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.
К теме Экс-форвард Динамо откровенно рассказал о причине своего увольнения с должности советника Суркиса
Что сказал Кравец о коррупции в Динамо?
Артем Кравец заявил, что эта проблема является системной. К нему неоднократно обращались с предложением взятки, чтобы пристроить детей в команду.
"Если брать коррупцию – это самая главная проблема. За это время, когда я работал в клубе, мне трижды предлагали за деньги, за огромные для Украины деньги, устроить ребенка в школу. Цену предлагали 10 тысяч долларов.
Один из них был мой знакомый, я ему ответил: "Еще раз мне такое напишешь – я тебя заблокирую". Я за год получил столько предложений, а сколько такого происходит за десятки лет", – заявил Кравец.
Артем сказал, что это очень портит атмосферу и демотивирует юных футболистов. Из-за таких коррупционных схем немало талантливых игроков не попадают в академию Динамо.
Главная проблема – такие дети, которые занимают места действительно талантливых. Они полностью уничтожают конкуренцию и такие есть в каждой возрастной категории, где-то по 3-4 игрока. Талантливые смотрят и понимают, что приходит ребенок, который не соответствует уровню и начинаются психологические моменты,
– добавил Кравец.
Напомним, что после заявления Артема Кравца об увольнении он также удивлялся непонятной позиции Динамо относительно Брайана Себальоса, которого "бело-синие" не захотели подписывать, а впоследствии тот продемонстрировал великолепное выступление в МЛС. На это в комментарии для Dynamomania резко отреагировали в киевском клубе, после чего стало понятно, что они разошлись не по-хорошему.
"Бывший футболист Динамо Брайан Себальйос прибыл в Киев с заявленным, отдельно скандально известным селекционером, ростом 192 сантиметра. Однако на медосмотре оказалось, что по дороге в Украину он "потерял" 10 сантиметров. Но это лишь один момент. Далее выяснилось, что он слишком подвержен травматичности: больше половины времени своего пребывания в Киеве, к сожалению, провел в лазарете.
Третьим фактором стала неуверенная игра защитника в футболке Динамо: в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И к этому всему – игрок постоянно был напуганным из-за войны в стране и откровенно не имел желания оставаться здесь. В конце концов, он просто уехал – и больше мы его не видели. К сожалению, в этой истории нашему бывшему селекционеру нечем гордиться. Ее просто надо как можно быстрее забыть и больше никогда не возвращаться", – говорилось в сообщении.
К слову. Ранее 24 Канал вспоминал о "шубном скандале", после которого Динамо стало синонимом коррупции в Европе.
Что известно о карьере Артема Кравца?
- Является воспитанником киевского Динамо, в составе которого провел большую часть своей игровой карьеры. Сыграл за "бело-синих" 144 матча, в которых забил 43 гола и отдал 15 ассистов.
- Добыл с родным клубом восемь трофеев – является 5-кратным чемпионом Украины, а также трижды триумфовал в национальном кубке.
- Также выступал за ряд турецких клубов, немецкий Штутгарт, испанскую Гранаду и киевский Арсенал.
- Повесил бутсы на гвоздь в январе 2023 года, после чего более двух лет был советником Игоря Суркиса.