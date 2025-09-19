В августе в структуре киевского Динамо произошло несколько изменений. В частности, должность советника Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола покинул Артем Кравец.

Бывший нападающий "бело-синих" тогда заявил, что такое решение было принято из-за разного видения с президентом киевлян на развитие клуба. Накануне он рассказал еще некоторые детали, сделав громкое заявление о коррупции в академии Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

Что сказал Кравец о коррупции в Динамо?

Артем Кравец заявил, что эта проблема является системной. К нему неоднократно обращались с предложением взятки, чтобы пристроить детей в команду.

"Если брать коррупцию – это самая главная проблема. За это время, когда я работал в клубе, мне трижды предлагали за деньги, за огромные для Украины деньги, устроить ребенка в школу. Цену предлагали 10 тысяч долларов.

Один из них был мой знакомый, я ему ответил: "Еще раз мне такое напишешь – я тебя заблокирую". Я за год получил столько предложений, а сколько такого происходит за десятки лет", – заявил Кравец.

Артем сказал, что это очень портит атмосферу и демотивирует юных футболистов. Из-за таких коррупционных схем немало талантливых игроков не попадают в академию Динамо.

Главная проблема – такие дети, которые занимают места действительно талантливых. Они полностью уничтожают конкуренцию и такие есть в каждой возрастной категории, где-то по 3-4 игрока. Талантливые смотрят и понимают, что приходит ребенок, который не соответствует уровню и начинаются психологические моменты,

– добавил Кравец.

Напомним, что после заявления Артема Кравца об увольнении он также удивлялся непонятной позиции Динамо относительно Брайана Себальоса, которого "бело-синие" не захотели подписывать, а впоследствии тот продемонстрировал великолепное выступление в МЛС. На это в комментарии для Dynamomania резко отреагировали в киевском клубе, после чего стало понятно, что они разошлись не по-хорошему.

"Бывший футболист Динамо Брайан Себальйос прибыл в Киев с заявленным, отдельно скандально известным селекционером, ростом 192 сантиметра. Однако на медосмотре оказалось, что по дороге в Украину он "потерял" 10 сантиметров. Но это лишь один момент. Далее выяснилось, что он слишком подвержен травматичности: больше половины времени своего пребывания в Киеве, к сожалению, провел в лазарете.

Третьим фактором стала неуверенная игра защитника в футболке Динамо: в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И к этому всему – игрок постоянно был напуганным из-за войны в стране и откровенно не имел желания оставаться здесь. В конце концов, он просто уехал – и больше мы его не видели. К сожалению, в этой истории нашему бывшему селекционеру нечем гордиться. Ее просто надо как можно быстрее забыть и больше никогда не возвращаться", – говорилось в сообщении.

Что известно о карьере Артема Кравца?