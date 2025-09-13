В этот день 13 сентября 1995 года Динамо сыграло матч против Панатинаикоса в групповом этапе Лиги чемпионов, который завершился громким скандалом. 24 канал рассказывает, что известно о резонансном событии в украинском и европейском футболе.

Читайте также Процветает коррупция: Кравец объяснил внезапное увольнение с должности советника Суркиса

Как начинался "шубный скандал"?

Матч Динамо – Панатинаикос в Лиге чемпионов 1995/1996 состоялся в Киеве на стадионе "Республиканский", ныне НСК "Олимпийский". Накануне игры арбитры прибыли в столицу Украины.

Василий Бабийчук услышал от переводчика "бело-синих", сопровождавшего испанскую бригаду арбитров, о том, что они хотят приобрести меховые сувениры. Он сразу позвонил Игорю Суркису, который сейчас является президентом Динамо.

Суркис посоветовал Бабийчуку "решить вопрос с арбитрами". В итоге главный секретарь клуба нашел фирму, которая занимается продажей меховых изделий. 12 сентября главного рефери и ассистентов повезли выбирать сувениры.

Главный судья матча Динамо – Панатинаикос в Лиге чемпионов выбрал две норковые шубы. Его ассистенты по меховой шапке.

Общая стоимость сувениров, которые получила испанская бригада арбитров составляла 30 тысяч долларов. Известно, что когда главный арбитр Антонио Ньето узнал о сумме изделий, он отказался от подарков киевлян, отметив, что это слишком дорого.

По версии Антони Ньето, когда они прибыли в Киев, их (бригаду арбитров – 24 канал) встретил Александр Бакши. Менеджер Динамо предложил испанским рефери посетить баню, но получил отказ.

Рефери Антонио Ньето / Фото Getty Images

Тогда Бакши повел Ньето и его ассистентов повел в магазин, где подарил арбитрам сувениры, а затем показал меховые шубы. На вопрос судьи, сколько это все стоит менеджер киевского клуба ответил: "Пусть это вас не смущает".

Впоследствии Игорь Суркис и Василий Бабийчук вместе с командой испанских арбитров поехали на дачу за городом. Ньето завели в отдельный кабинет, где ему показали записку на испанском языке: "Антонио, победа Динамо, – это 30 тысяч долларов для вас.

Рефери возмутился из-за подобных действий и пытался забрать записку, чтобы доложить в УЕФА. Однако Суркис успел спрятать ее, чтобы она не попала в руки арбитра матча.

Как шубы повлияли на матч Динамо?

13 сентября 1995 года на матч Динамо – Панатинаикос в групповом этапе Лиги чемпионов на стадионе "Республиканский" пришло 98 тысяч фанатов. Игра хорошо началась для "бело-синих" – без единого признака для беды.

Динамо активнее атаковало, в частности, достаточно моментов имели звезды команд – Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Однако в первом тайме противостояния забитых голов не было.

А уже во второй половине игры столичный клуб сумел открыть счет. На 61-й минуте матча Виталий Косовский реализовал свой момент, пробив в ближний угол. Афиняне в конце встречи имели возможности сравнять счет, но не смогли – 1:0 победа киевлян.

Динамо – Панатинаикос: смотрите видео

После матча Антонио Ньето записал в рапорте о попытке взятки от Василия Бабийчука и Игоря Суркиса. КДК УЕФА рассмотрел попытку подкупа испанских арбитров и наказал Динамо.

Как УЕФА наказал Динамо?

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА быстро принял решение относительно киевского Динамо. Поскольку, до следующего матча группового этапа Лиги чемпионов 1995/1996 оставалось несколько дней.

"Бело-синих" сняли с розыгрыша главного европейского турнира. Клуб из столицы Украины также отстранили от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА сроком на два года.

Главные фигуранты "шубного скандала" Василий Бабийчук и Игорь Суркис тоже получили наказание за попытку подкупить арбитра Антонио Ньето. Главного секретаря Динамо и тогда еще генерального директора пожизненно отстранили от футбола.

В киевском клубе пытались доказать, что это провокация, но не смогли "отбелить" свою репутацию. КДК УЕФА не изменило решение о наказании из-за "шубного скандала".

Кто спас Динамо?

Динамо пришел на помощь первый президент Украины Леонид Кравчук, который был болельщиком киевского клуба. Для решения проблемы его сделали председателем попечительского совета "бело-синих".

Леонид Кравчук написал письмо Леннарту Йоханссону, тогдашнему президенту УЕФА: "Не наказывайте Украину за ошибки нескольких". Организация рассмотрела просьбу первого президента нашей страны и вынесла свой вердикт.

19 апреля 1996 года УЕФА сняла двухлетний бан с Динамо и предоставила право сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Также была снята пожизненная дисквалификация с Игоря Суркиса и Василия Бабийчука.

Другие последствия скандала с шубами