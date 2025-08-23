Пока наставник "бело-синих" остается на своей должности, однако в структуре клуба происходят другие изменения. В частности, должность советника Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола больше не будет занимать Артем Кравец, который накануне в инстаграме прокомментировал это событие, информирует 24 Канал.

Почему Кравец покидает Динамо?

Бывший форвард Динамо фактически подтвердил свое увольнение, о котором официально еще не объявили. Он объяснил, что такое решение было принято из-за разного видения его и президента "бело-синих" на развитие клуба.

"И на счет Динамо Киев... Это мой дом и всегда им будет! Я действительно хотел и точно знаю, что мог бы многое сделать для этого клуба, но... Мне очень жаль, что это не нужно.

Если говорить откровенно, то я очень сильно стремился помочь выйти на новый уровень, во всех направлениях, но видение руководства клуба не совпало с моими взглядами. Я остаюсь фанатом Динамо навсегда! Спасибо за все", – написал Кравец.

К слову. Вместе с Артемом Кравцом также покинет Динамо еще один бывший футболист киевлян Евгений Хачериди. Он работал в отделе скаутинга.

Напомним, что "бело-синие" в нынешнем еврокубковом сезоне уже вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Сейчас они находятся в шаге от понижения в Лигу конференций после поражения от Маккаби Тель-Авив со счетом 1:3.