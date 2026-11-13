"Чому зараз має бути інакше?": Мілевський виніс сумний вердикт збірній України

Збірна України прагне помститися Північній Ірландії за болючу поразку 0:3 у Лізі націй. Проте колишній гравець головної команди Артем Мілевський скептично ставиться до перспектив "синьо-жовтих" у другому матчі.

У коментарі sport.ua Мілевський вказав на ті чинники, які можуть завадити підопічним Андреа Мальдери досягти позитивного результату. Прогноз легендарного динамівця зовсім не тішить.

Мілевський прогнозує збірній проблеми

Перш за все, Артем Мілевський віддав належне прагматичності суперника, який у попередніх чотирьох матчах турніру збірних не пропустив жодного м'яча, двічі зіграв унічию 0:0 і при цьому очолює групу.

Також динамівець висловив сумнів у тому, що збірна України стала сильнішою та краще підготовленою до гри порівняно з домашнім матчем, в якому зазнала поразки 0:3.

У нас в атаці проблеми. Пономаренко і Циганков травмовані, Зубков теж. Я не бачу, хто може взяти гру на себе й тягнути м'яч вперед. Минулого разу ми так само чекали, поки хтось щось придумає. Чому зараз має бути інакше? Принципово ж нічого краще не стало. Навпаки, втратили ще більше гравців,

– нарікає Мілевський.

Нападник бачить такий сценарій матчу: буде багато нервів та боротьби, а потім суперник отримає право на виконання якогось кутового – і "до побачення".

Мілевський зазначив, що його передбачення – це мінімальна поразка України. Але додав, що дуже хотів би помилятися.

Ситуація в групі України

За два тури до кінця групового етапу Ліги націй Україна йде третьою з чотирма набраними очками. Вище Угорщина з 7 балами, а Північна Ірландія очолює квартет з 8.

Для того, щоб сподіватися виграти групу або бодай посісти друге місце і отримати шанс на вихід до Ліги А і кращий кошик на жеребкування кваліфікації Євро, підопічним Андреа Мальдери треба обов'язково вигравати обидва матчі.