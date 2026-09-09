Мілевський та Алієв стали акторами: ексзірки Динамо засвітилися в новому серіалі

Ексфутболісти Динамо Артем Мілевський та Олександр Алієв з'явилися на екранах у незвичному для себе амплуа. Колишні одноклубники зіграли камео у новому українському серіалі.

Прем'єра стрічки "Таксі для опера" відбулася 7 вересня. За сюжетом, центральним персонажем історії є колишній професійний футболіст, якому після завершення кар'єри доводиться сісти за кермо таксі, повідомляє "Кореспондент".

Мілевський та Алієв зустрілися на екрані

Головну роль у серіалі виконує Григорій Бакланов. Його герой Мотя після завершення футбольної кар'єри не зміг знайти себе у новому житті та почав працювати водієм таксі.

У першому епізоді персонаж зустрічається зі своїми колишніми одноклубниками. Ці ролі виконали Мілевський та Алієв, які фактично зіграли самих себе.

Ексфутболісти з'являються у сцені, де разом із головним героєм проводять час за чаркою. Для шанувальників українського футболу така поява стала своєрідним сюрпризом, адже Мілевський та Алієв багато років асоціювалися винятково з футбольним полем.

Водночас для Мілевського акторський досвід не став першим. Колишній нападник Динамо вже з'являвся у художньому кіно.

Один уже грав у кіно, інший – спробував себе в музиці

Мілевський раніше взяв участь у зйомках українського історичного фільму "Довбуш" режисера Олеся Саніна. Компанію йому тоді склав ще один відомий український футболіст – Артем Федецький.

Алієв, своєю чергою, до цього в кіно не знімався. Проте ексгравець збірної України встиг спробувати себе в іншій творчій сфері – музиці. Він презентував трек "Футбол в моїй крові" разом із репером Kyivstoner та футбольним блогером Євгенієм Савіним, який нині є власником кіпрського клубу Красава.

До слова, нещодавно ексдинамівці знову опинилися в центрі уваги. Під час матчу медіаліги Мілевський та Алієв влаштували емоційний конфлікт із арбітром, використавши нецензурну лексику.