"Хочу побачити з кубком світу та сигарою в зубах": Мілевський вибрав фаворитів ЧС-2026

Артем Мілевський визначив власних фаворитів під час Мундіалю у США, Мексиці та Канаді. Колишній фаворит виокремив невелике коло людей.

Ексфорвард Динамо та збірної України перебуває у передчутті футбольного форуму. Його слава передає сайт sport-express.ua.

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Чого очікує Мілевський від ЧС-2026?

За словами учасника чемпіонату світу 2006 року, він підтримає ветеранів, а особливо – 41-річного Кріштіану Роналду.

Я вже всім друзям замовив оригінальні футболки збірної Португалії. Буду теж в ній ходити. Звісно, португальцям буде дуже важко перемогти на чемпіонаті світу. Всі ми розуміємо, що для Кріша, як і для Мессі, це кульмінація всієї кар'єри, головний штурм, останній Мундіаль,

– зазначив Мілевський.

Проте, є й інші дійові особи майбутнього Мундіалю, які привертають увагу Артема.

Але взагалі, моя мрія – це Бразилія проти Португалії у фіналі. Я дуже хочу побачити у фіналі Анчелотті (головного тренера збірної Бразилії – 24 Канал) з кубком світу та сигарою в зубах або Роналду. Для мене це буде величезна радість,

– сказав Мілевський.

Зазначимо, що колишній футболіст збірної України вочевидь пригадав чемпіонський парад мадридського Реала у 2024 році. Саме тоді італійський фахівець позував із сигарою у зубах та трофеями "вершкових".

Мессі та Роналду на ЧС: що відомо?

Обидві зірки потрапили до заявок своїх команд на чемпіонат світу. Аргентина виступить у квартеті J, а Португалія – у групі К. Бразилія ж знаходиться у четвірці команд, які називають групою K.

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду можуть зіграти одне проти одного на рівні збірних вперше за майже 12 років. Раніше вони двічі зустрічались на футбольних полях у товариських матчах.

Існує кілька сценаріїв, коли Аргентина та Португалія зіграють в одному матчі ЧС-2026. Найімовірнішим та найшвидшим є розвиток подій, коли обидва колективи стануть переможцями груп. Тоді сітка виведе їх на потенційний матч у чвертьфіналі.