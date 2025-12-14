Український Мессі оформив хет-трик за Барселону: відео ефектних голів

В американському Маямі тривають матчі першого розіграшу Кубка Мессі серед юнацьких команд. Героєм поєдинку за участю Барселони та Інтер Маямі став українець Артем Рибак.

15-річний чернівчанин вийшов у стартовому складі Барселони U-16 на матч з однолітками Інтер Маямі. Артем Рибак відзначився у поєдинку трьома голами, допомігши своїй команді перемогти суперника з рахунком 6:4, пише 24 Канал.

Як Рибак оформив хет-трик у ворота команди Мессі?

Свій перший гол у матчі Рибак забив на 18-й хвилині, зробивши рахунок 2:0 на користь "синьо-гранатових".

Після перерви юні одноклубники Мессі з Інтер Маямі відновили паритет на полі 4:4. Проте останнє слово було за гравцями Барселони. На 70-й хвилині Рибак вивів свою команду вперед, ефектно перегравши голкіпера.

А на 79-й хвилині український талант результативно завершив швидку контратаку, встановивши остаточний рахунок.

Які команди виступають у Кубку Мессі?

У першому розіграші Кубка Мессі беруть участь юнацькі команди Інтер Маямі, Атлетіко Мадрид, Барселони, міланського Інтеру, аргентинські Рівер Плейт та Ньюеллс Олд Бойз, англійські Челсі та Манчестер Сіті. Представницький турнір проходить в американському Маямі.

На Кубку Мессі Барселона перемогла Інтер (3:0) та зіграла унічию з Рівер Плейтом (2:2). У кожному з цих матчів Рибак записав на свій рахунок по гольовій передачі.

Що відомо про Рибака?