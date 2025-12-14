Український Мессі оформив хет-трик за Барселону: відео ефектних голів
- 15-річний українець Артем Рибак забив хет-трик за Барселону U-16 у матчі проти Інтер Маямі на Кубку Мессі, допомігши команді перемогти 6:4.
- Артем Рибак, який нагадує своєю грою Ліонеля Мессі, почав свою кар'єру в Чернівцях, грав за Шахтар, а після виїзду з України через війну приєднався до Барселони.
В американському Маямі тривають матчі першого розіграшу Кубка Мессі серед юнацьких команд. Героєм поєдинку за участю Барселони та Інтер Маямі став українець Артем Рибак.
15-річний чернівчанин вийшов у стартовому складі Барселони U-16 на матч з однолітками Інтер Маямі. Артем Рибак відзначився у поєдинку трьома голами, допомігши своїй команді перемогти суперника з рахунком 6:4, пише 24 Канал.
Читайте також Гранд європейського футболу планує підписати лідера збірної України
Як Рибак оформив хет-трик у ворота команди Мессі?
Свій перший гол у матчі Рибак забив на 18-й хвилині, зробивши рахунок 2:0 на користь "синьо-гранатових".
Відео першого голу Рибака
Після перерви юні одноклубники Мессі з Інтер Маямі відновили паритет на полі 4:4. Проте останнє слово було за гравцями Барселони. На 70-й хвилині Рибак вивів свою команду вперед, ефектно перегравши голкіпера.
Відео другого голу Рибака
А на 79-й хвилині український талант результативно завершив швидку контратаку, встановивши остаточний рахунок.
Відео третього голу Рибака
Які команди виступають у Кубку Мессі?
У першому розіграші Кубка Мессі беруть участь юнацькі команди Інтер Маямі, Атлетіко Мадрид, Барселони, міланського Інтеру, аргентинські Рівер Плейт та Ньюеллс Олд Бойз, англійські Челсі та Манчестер Сіті. Представницький турнір проходить в американському Маямі.
На Кубку Мессі Барселона перемогла Інтер (3:0) та зіграла унічию з Рівер Плейтом (2:2). У кожному з цих матчів Рибак записав на свій рахунок по гольовій передачі.
Що відомо про Рибака?
Артем Рибак народився у Чернівцях. У рідному місті розпочав займатися футболом у школі Буковини.
Згодом талановитий хлопець приєднався до академії донецького Шахтаря. Проте через початок повномасштабної війни виїхав з України та став гравцем Барселони.
За своєю фактурою та стилем гри Артем нагадує Ліонеля Мессі. В іспанських медіа 15-річного вінгера порівнюють з легендою Барселони.
За даними Transfermarkt, Рибак викликався в юнацькі збірні України U-15 (3 матчі), U-16 (8 матчів, 1 гол) та U-17 (3 матчі).
Раніше повідомлялося, як український вундеркінд зробив Барселону чемпіоном світу.