Залишається у Баєрі: українець Артем Степанов продовжив контракт із чемпіонами Німеччини

Уродженець Луцька вирішив залишитися у Баєрі та підписався під новою угодою. На рахунку Артема вже є один матч за дорослу команду.

Форвард Баєра Артем Степанов став новим ім'ям у футболі цього сезону. 17-річний українець відмінно показує себе на рівні U19 та вже тренується з основною командою леверкузенців.

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Українець в Бундеслізі

Схоже, що "фармацевти" будуть далекі плани на Степанова. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний акаунт Баєра в соцмережі X, Артем продовжив контракт із клубом.

Нова угода із нападником розрахована до літа 2027 року. Відомий портал Transfermarkt оцінює українця у 350 тисяч євро. Раніше ЗМІ писали, що Артема може орендувати Кайзерслаутерн.

Втім поки про це офіційно не повідомляли. Нагадаємо, що Степанов є уродженцем Луцька та виховувався в академії Шахтаря. За основну команду "гірників" він дебютувати не встиг.

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Кар'єра Степанова у Баєрі

У 2022-му після початку повномасштабної війни в Україні Артем поїхав до Німеччини та проходив перегляд у Баварії. Втім у підсумку гравець опинився у Баєрі, де почав грати за команду U17.

Минулого року футболіста перевели до юнацької команди Леверкузена, де він вистрілив – 10 голів у 13-ти матчах. Після цього Артема стали допускати до тренувань із основною командою.

У матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Зальцбурга українець дебютував за Баєр, вийшовши на заміну. Також Артем має у своєму активі 8 матчів та шість голів за збірну України U17, а також один матч за юнацьку команду "синьо-жовтих".