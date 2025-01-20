Форвард Байера Артем Степанов стал новым именем в футболе в этом сезоне. 17-летний украинец отлично показывает себя на уровне U19 и уже тренируется с основной командой леверкузенцев.

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Украинец в Бундеслиге

Похоже, что "фармацевты" будут иметь дальние планы на Степанова. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт Байера в соцсети X, Артем продлил контракт с клубом.

Новое соглашение с нападающим рассчитано до лета 2027 года. Известный портал Transfermarkt оценивает украинца в 350 тысяч евро. Ранее СМИ писали, что Артема может арендовать Кайзерслаутерн.

Впрочем, пока об этом официально не сообщали. Напомним, что Степанов является уроженцем Луцка и воспитывался в академии Шахтера. За основную команду "горняков" он дебютировать не успел.

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Карьера Степанова в Байере

В 2022-м после начала полномасштабной войны в Украине Артем поехал в Германию и проходил просмотр в Баварии. Впрочем, в итоге игрок оказался в Байере, где начал играть за команду U17.

В прошлом году футболиста перевели в юношескую команду Леверкузена, где он выстрелил – 10 голов в 13-ти матчах. После этого Артема стали допускать к тренировкам с основной командой.

В матче 5 тура Лиги чемпионов против Зальцбурга украинец дебютировал за Байер, выйдя на замену. Также Артем имеет в своем активе 8 матчей и шесть голов за сборную Украины U17, а также один матч за юношескую команду "сине-желтых".