В конце этого поединка счет был 1:1, а гости с 13-й минуты играли в меньшинстве. Поэтому голкипер Бохума пытался затягивать время, когда вводил мяч в игру.

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Детали скандала

Это не понравилось фанатам берлинской команды, которые не ограничились традиционным свистом, но и начали бросать различные предметы на поле. Один из болельщиков швырнул зажигалку, которая попала в голову Патрику Древесу.

Как вратарю Бохума попали зажигалкой в голову: смотрите видео

После этого инцидента команды покинули поле. Позже матч по договоренности между клубами формально был возобновлен, но игроки не пытались вырвать победу, а организовали перепасовку между собой в знак протеста. Поэтому он так и завершился со счетом 1:1.

Однако Спортивный суд Немецкого футбольного союза принял другое решение. Он засчитал хозяевам техническое поражение 0:2, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kicker.

Результат не может быть решен "пактом о ненападении" между вовлеченными клубами. Такие соглашения противоречат основным принципам спортивного соревнования,

– объяснил решение председатель Спортивного суда Стефан Обергольц.

В берлинском Унионе уже отреагировали на такой вердикт. Президент Дирк Цинглер заявил о намерении обжаловать решение, ведь оно представляет собой опасный прецедент в мире футбола:

"К сожалению, организаторы ничего не могут поделать с бросанием посторонних предметов на поле. Важнее идентифицировать этих людей и наложить на них максимально возможное наказание, чтобы сдерживать потенциальных подражателей.

Вердикт наносит огромный вред футболу, но не предотвратит неприемлемое бросание предметов. Наоборот, мы рискуем, что в будущем не спортивные выступления команд будут решать результат игры, а вероятные насилия, оскорбления, пиротехника или даже брошенный предмет".

Справка. После изменения результата Бохум остался на последней строчке в турнирной таблице, однако по очкам догнал Хольштайн Киль, который располагается на 17-й позиции. Место берлинского Униона также не изменилось – 12-е.

Отметим, что Бундеслига в конце декабря ушла на зимнюю паузу, которая заканчивается 10 января. В первом матче 2025 года состоится центральный поединок 16 тура – Боруссия Дортмунд дома будет принимать леверкузенский Байер. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.