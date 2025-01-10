Боруссия Дортмунд – Байер 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 12, Гирасси, 79 – Телла, 1, Шик, 8, 19.

В пятницу, 10 января, возобновился розыгрыш чемпионата Германии 2024-2025. Уже в первый же день уикенда состоялся центральный матч 17 тура, в котором дортмундская Боруссия принимала Байер, сообщает 24 Канал.

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Мощный старт в Дортмунде

"Шмели" не слишком удачно проводят текущий сезон в Бундеслиге. Команда Нури Шахина выиграли лишь семь из 15-ти матчей и досрочно выпала из чемпионской гонки.

Более того, дортмундцы еще должны завоевать путевку в Лигу чемпионов, ведь на зимнюю паузу команда ушла шестой. Байер же после сенсационного чемпионства старается не сдавать позиции и навязывать конкуренцию Баварии.

Для продолжения погони леверкузенцам надо было добывать три очка на "Сигнал Идуна Парк". И подопечные Алонсо взялись за дело с самого старта.

Уже на 25-ой секунде встречи Андрих воспользовался осечкой защитников Боруссии и отдал на Теллу. Нигериец красивым дальним ударом не оставил шансов Кобелю. А уже через семь минут за дело взялся Шик.

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Чешский форвард удвоил преимущество гостей после отличного прострела от Инкапье. А впоследствии Патрик оформил дубль, замкнув подачу Фримпонга. Между голами Шика Боруссии удалось размочить счет.

Байер удержал победу

Защитники Байера забыли на дальней штанге Байно-Гиттенса, который в упор расстрелял ворота после подачи. Такой мощный старт позволил Байеру львиную долю матча играть от обороны. Боруссия же больше владела мячом и пыталась обострять у ворот Градецки.

Неплохие моменты имели Адейеми и Байер, но сократить отставание до минимального удалось Гирасси. Гвинеец точно пробил с пенальти. Дортмунд пытался вырвать ничью, однако Байеру удалось удержать победный результат.

К слову, украинец Артем Степанов просидел всю игру на скамейке запасных. Победа позволяет "фармацевтам" сократить отставание от Баварии до одного очка, но мюнхенцы свою игру 16 тура еще не провели.