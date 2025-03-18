У пошуку ігрової практики: "Український Голанд" близький до зміни клубу

Артем Степанов влітку цього року може покинути леверкузенський Баєр. "Український Голанд" близький до того, аби перебратись перейти у клуб, який претендує на вихід у Бундеслігу.

17-річний нападник "фармацевтів" добре проявляє себе у команді. Український форвард леверкузенців зацікавив Кайзерслаутерн, повідомляє 24 канал із посиланням на Bild.

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Можливий перехід Степанова

Артем Степанов може перейти у Кайзерслаутерн із Другої Бундесліги. Клуб вже намагався взимку підписати українського нападника Баєр, однак трансфер зірвався.

Наразі "фармацевти" не проти віддати Степанова в оренду. У клубі вважають, це найкращим рішенням, аби 17-річний українець отримав більше ігрової практики та набирався досвіду.

Артем Степанов у цьому сезоні 8 разів потрапляв до заявки Баєра на матчі Бундесліги, але жодного разу не з'являвся на полі. У Лізі чемпіонів українець двічі виходив із заміни.

До слова. Артем Степанов виступає також за команду Баєра U-19. На рахунку українського форварда шість голів у семи матчах за молодіжку "фармацевтів".

Кайзерслаутерн займає 4 місце у турнірній таблиці Другої Бундесліги-2024/2025 та знаходиться на відстані 2 пунктів від зони перехідних матчів. Тому команда має шанси потрапити у еліту німецького футболу.