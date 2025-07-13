Леверкузенський Баєр відправив Артема Степанова до Нюрнберга, щоб юний нападник отримав ігрову практику на дорослому рівні. Цим шансом "український Голанд" користується сповна, пише 24 Канал.

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Степанов штампує голи за Нюрнберг

У п'ятницю, 12 липня, в рамках підготовки до нового сезону відбувся товариський матч між німецькими Нюрнбергом та Швайнфуртом. Поєдинок завершився поразкою команди українця з рахунком 1:2.

У складі Нюрнберга єдиний гол забив Артем Степанов. Для 17-річного нападника цей м'яч став сьомим у трьох поєдинках.

У першому матчі літніх зборів Артем оформив покер у ворота Герсбрека, а згодом відзначився дублем у матчі зі Швабіш Галем. Будемо сподіватися, що в офіційних поєдинках Степанов продовжить демонструвати результативну гру.

Нагадаємо, певний час Артем Степанов відмовлявся виступати за збірну України U-20 через конфлікт з одним із тренерів. У підсумку форвард прийняв остаточне рішення у цьому питанні.