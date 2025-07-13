Український Голанд забив 7 голів у 3 матчах за новий клуб

Форвард юнацької збірної України Артем Степанов влітку змінив клубну прописку. 17-річний футболіст у новому сезоні на правах оренди гратиме за Нюрнберг.

Леверкузенський Баєр відправив Артема Степанова до Нюрнберга, щоб юний нападник отримав ігрову практику на дорослому рівні. Цим шансом "український Голанд" користується сповна, пише 24 Канал.

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Степанов штампує голи за Нюрнберг

У п'ятницю, 12 липня, в рамках підготовки до нового сезону відбувся товариський матч між німецькими Нюрнбергом та Швайнфуртом. Поєдинок завершився поразкою команди українця з рахунком 1:2.

У складі Нюрнберга єдиний гол забив Артем Степанов. Для 17-річного нападника цей м'яч став сьомим у трьох поєдинках.

У першому матчі літніх зборів Артем оформив покер у ворота Герсбрека, а згодом відзначився дублем у матчі зі Швабіш Галем. Будемо сподіватися, що в офіційних поєдинках Степанов продовжить демонструвати результативну гру.

Нагадаємо, певний час Артем Степанов відмовлявся виступати за збірну України U-20 через конфлікт з одним із тренерів. У підсумку форвард прийняв остаточне рішення у цьому питанні.