Сили оборони України ліквідували зрадника, який змагався разом із топами українського боксу

Вже четвертий рік триває повномасштабне вторгнення росіян у нашу країну. Українські воїни героїчно стримують навалу окупантів, ліквідовуючи їх у промислових масштабах на полі бою.

Вони поповнюють статистику Генерального штабу "хорошими руськими", серед яких іноді з'являються й колишні громадяни України, котрі зрадили свою країну. Черговим загарбником, який додався до цього списку став ексбоксер з Донецька Артем Кудрявець, повідомляє 24 Канал із посиланням на Главком.

Читайте також Українські воїни на фронті ліквідували російського чемпіона світу з паверліфтингу

Що відомо про ліквідованого окупанта

Після окупації росіянами його рідного міста спортсмен підтримав терористів. Він потрапив до бази даних сайту Миротворець як помічник депутата так званої ДНР Сергія Ковальчука.

У лютому 2022 року Артем Кудрявець був мобілізований і весь цей час воював на боці Росії. На початку квітня росЗМІ писали, що він вважається безвісти зниклим. Пізніше стало відомо, що колишній боксер уже навоювався проти України – 18 травня з ним попрощалися в окупованому Донецьку.

Зазначимо, що ліквідований зрадник народився у січні 1987 року. Він мав розряд майстра спорту з боксу, на змаганнях всеукраїнського рівня представляв Донецьк.

У 2009 році, Кудрявець брав участь у престижному Меморіалі Макара Мазая в Маріуполі. Разом з ним на тому турнірі, зокрема, змагалися Олександр Усик, Василь Ломаченко й Артем Далакян.

Редакція 24 Каналу щиро вдячна українським воїнам за очищення наших земель від окупантів і зрадників. Кожного ворога на території України очікує така сама доля, як і Артема Кудрявця. Земля скловатою.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України на Донеччині ліквідували титулованого російського боксера.