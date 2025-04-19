В Італії заявили, що Довбик має дедлайн, до якого повинен довести Ромі свою профпридатність

Артем Довбик проводить перший сезон в італійському футболі. Він наразі є найкращим бомбардиром Роми, проте отримує чимало критики від експертів на свою адресу.

У суботу, 19 квітня, відбудеться поєдинок 33 туру Серії А, в якому "вовки" зіграють проти Верони. Напередодні цієї зустрічі наставник римського клубу Клаудіо Раньєрі на пресконференції також наголосив, що незадоволений грою українського форварда.

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Тривожний сигнал для Довбика

Після цих слів в італійській пресі з'явився матеріал про майбутнє Артема, повідомляє 24 Канал із посиланням на Voce Giallo Rossa. В ньому йдеться про те, що Довбик має шість поєдинків для виправлення ситуації, в яких має довести, що заслуговує залишитися в Ромі:

"Перший сезон Довбика, як і раніше, можна вважати сильним з точки зору цифр, українець довів свою важливу роль завдяки забитим м'ячам у складних матчах. І головний тренер Раньєрі, і спортивний директор Гізольфі вважають, що він перебуває далеко від реального потенціалу. Він матиме шість ігор, щоб виправити ситуацію та довести тренеру свої можливості.

Суперниками Роми стануть Верона, Інтер, Фіорентина, Аталанта, Мілан і Торіно. Щоб розраховувати на потрапляння до Ліги чемпіонів, внесок Довбика в підсумковий результат має бути суттєвішим. У майбутніх матчах керівництво римського клубу та тренерський штаб зрозуміють, чи можна розраховувати на Довбика у наступних сезонах".

Довідка. Поєдинок Рома – Верона розпочнеться о 21:45 за київським часом. В Італії вважають, що Артем Довбик розпочне цю гру на лаві запасних.

Зазначимо, що всього в нинішньому сезоні українець провів 41 матч на клубному рівні. В них він забив 16 голів і віддав 4 асисти.