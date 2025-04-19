В субботу, 19 апреля, состоится поединок 33 тура Серии А, в котором "волки" сыграют против Вероны. Накануне этой встречи наставник римского клуба Клаудио Раньери на пресс-конференции также отметил, что недоволен игрой украинского форварда.

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Тревожный сигнал для Довбика

После этих слов в итальянской прессе появился материал о будущем Артема, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voce Giallo Rossa. В нем говорится о том, что Довбик имеет шесть поединков для исправления ситуации, в которых должен доказать, что заслуживает остаться в Роме:

"Первый сезон Довбика, по-прежнему, можно считать сильным с точки зрения цифр, украинец доказал свою важную роль благодаря забитым мячам в сложных матчах. И главный тренер Раньери, и спортивный директор Гизольфи считают, что он находится далеко от реального потенциала. У него будет шесть игр, чтобы исправить ситуацию и доказать тренеру свои возможности.

Соперниками Ромы станут Верона, Интер, Фиорентина, Аталанта, Милан и Торино. Чтобы рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов, вклад Довбика в итоговый результат должен быть более существенным. В предстоящих матчах руководство римского клуба и тренерский штаб поймут, можно ли рассчитывать на Довбика в следующих сезонах".

Справка. Поединок Рома – Верона начнется в 21:45 по киевскому времени. В Италии считают, что Артем Довбик начнет эту игру на скамейке запасных.

Отметим, что всего в нынешнем сезоне украинец провел 41 матч на клубном уровне. В них он забил 16 голов и отдал 4 ассиста.