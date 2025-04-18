В эти выходные в чемпионате Италии 2024-2025 пройдут матчи 33 тура. На субботу вынесена встреча с участием Ромы, которая будет принимать середняка Серии А Верону.

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Довбик не в фаворе

Накануне матча проблемы возникли у Артема Довбика. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Calciomercato, нападающий Ромы пропустил командную тренировку и занимался в спортзале.

Как оказалось, украинец не имеет повреждения, а причиной отсутствия на тренировке является недовольство его формой со стороны Клаудио Раньери. Перед игрой против Вероны наставник "волков" выразил недовольство игрой Довбика.

В матче против Лацио виноваты все. Довбик должен больше двигаться и открываться, но партнеры часто не отдавали ему мяч. Я всегда говорю Артему, что мне от него нужно больше продуктивности. Он должен больше передвигаться по полю, открываться для партнеров, искать моменты. Я недоволен тем, как играет Довбик. Думаю, что он также. Я жду от нашего форварда больше усилий,

– заявил Раньери.

Итальянские СМИ уверены, что Довбик начнет матч с Вероной со скамейки запасных. Зато в основе римлян должен выйти узбек Эльдор Шомуродов. В этом сезоне Артем является лучшим бомбардиром Ромы, забив 16 голов в 41 матче.

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Напомним, что "волки" приобрели украинца прошлым летом у Жироны за 30 миллионов евро. Сейчас римляне занимают седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 баллов.