В эти выходные в чемпионате Италии пройдут матчи 33 тура Серии А сезона 2024-2025. На субботу, 19 апреля, вынесена встреча с участием Ромы, которая будет принимать Верону, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Путь в Европу продолжается

Римская команда провалила старт сезона, но после двойной смены тренера набрала невероятный ход. В 2025 году "волки" еще не проиграли ни одного матча в Серии А. Более того, в феврале-марте команда имела семиматчевую победную серию.

Последние две игры Рома завершила вничью с прямыми конкурентами за путевку в Лигу чемпионов – Ювентусом и Лацио. Из-за этого "джалоросси" ныне занимают седьмое место в турнирной таблице. Правда, отставание от топ-четверки составляет лишь 5 баллов.

Возможность его сократить будет уже в этот уик-энд, ведь в гости к Роме пожалует скромная Верона. "Мастифы" де-факто гарантировали себе невылет в Серию В, поскольку идут на 14 месте с отрывом от опасной зоны в 8 очков.

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Прогноз Favbet

Поэтому неудивительно, что в отчетной встрече именно Рома будет фаворитом. Коэффициент на триумф Довбика и компании составляет 1,44, тогда как Вероны – аж 8,30. Ничья оценивается в 4,45 по данным Favbet.

При этом эксперты ожидают небольшое количество голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,05, тогда как на ТМ2,5 – 1,82. В то, что забьют обе команды, верится еще меньше – 2,36.

Отметим, что в первом круге Вероне удалось нокаутировать римлян. Подопечные Паоло Дзанетти торжествовали со счетом 3:2, а один из мячей гостей забил Артем Довбик. Сейчас украинец имеет в своем активе 16 голов в 41 матче за Рому в этом сезоне.