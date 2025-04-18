Цими вихідними в чемпіонаті Італії пройдуть матчі 33 туру Серії А сезону 2024-2025. На суботу, 19 квітня, винесена зустріч за участю Роми, яка прийматиме Верону, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Римська команда провалила старт сезону, але після подвійної зміни тренера набрала неймовірну ходу. У 2025 році "вовки" ще не програли жодного матчу в Серії А. Ба більше, у лютому-березні команда мала семиматчеву переможну серію.

Останні дві гри Рома завершила внічию з прямими конкурентами за путівку в Лігу чемпіонів – Ювентусом та Лаціо. Через це "джалороссі" нині посідають сьоме місце у турнірній таблиці. Правда, відставання від топ-четвірки становить лише 5 балів.

Можливість його скоротити буде вже цього вікенду, адже в гості до Роми завітає скромна Верона. "Мастіфи" де-факто гарантували собі невиліт в Серію В, оскільки йдуть на 14 місці із відривом від небезпечної зони у 8 очок.

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Прогноз Favbet

Тож недивно, що у звітній зустрічі саме Рома буде фаворитом. Коефіцієнт на тріумф Довбика і компанії становить 1,44, тоді як Верони – аж 8,30. Нічия оцінюється у 4,45 за даними Favbet.

При цьому експерти очікують на невелику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,05, тоді як на ТМ2,5 – 1,82. У те, що заб'ють обидві команди, віриться ще менше – 2,36.

Зазначимо, що в першому колі Вероні вдалось нокаутувати римлян. Підопічні Паоло Дзанетті тріумфували з рахунком 3:2, а один із м'ячів гостей забив Артем Довбик. Наразі українець має у своєму активі 16 голів у 41 матчі за Рому цього сезону.