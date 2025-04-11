Наприкінці сезону-2024/2025 Клаудіо Раньєрі покине пост головного тренера Роми. Він обійме керівну посаду в менеджменті "вовків".

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Терзич може очолити Рому

Німецький фахівець потрапив до шортлиста Флорана Гізольфі та Клаудіо Раньері, які займаються пошуком нового тренера для Роми.

Після звільнення Івана Юрича керівництво Роми вже розглядало Едіна Терзича як кандидата на пост головного тренера. Також німцем цікавився Вест Гем.

Довідка. Влітку 2024 року Едін Терзич покинув посаду головного тренера Боруссії Дортмунд.

Відзначимо, що на чолі з Терзичем "джмелі" вигравали Кубок Німеччини, а також ставали фіналістами Ліги чемпіонів-2023/2024.