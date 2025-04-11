Наразі вся футбольна Італія обговорює майбутнє дербі. Своєю думкою щодо нього поділився й колишній форвард "вовків" Марко Дельвеккіо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Solo la Roma.

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Ексзірка Роми вірить у Довбика

Він заявив, що сподівається в цьому протистоянні на Артема Довбика. Також італієць загалом оцінив рівень і перспективи українського нападника в римському клубі.

"У дербі Риму я сподіваюся на Довбика. Його багато критикують, але у свій перший рік у Серії А він забив стільки ж голів, скільки Лаутаро Мартінес.

Я не думаю, що він такий вже поганий, і я б побудував Рому майбутнього навколо такого центрального нападника. Я вболіваю за нього, зокрема й тому, що він шульга, як і я", – сказав Дельвеккіо.

До слова. Марко Дельвеккіо провів у складі Роми рівно 300 матчів. Він ставав з "вовками" чемпіоном Італії та здобував національний Суперкубок.

Нагадаємо, що Артем Довбик став найкращим гравцем березня в Серії А. Всього в нинішньому сезоні він провів 40 поєдинків, у яких забив 16 голів і віддав 4 асисти.