Сейчас вся футбольная Италия обсуждает будущее дерби. Своим мнением о нем поделился и бывший форвард "волков" Марко Дельвеккио, сообщает 24 Канал со ссылкой на Solo la Roma.

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Экс-звезда Ромы верит в Довбика

Он заявил, что надеется в этом противостоянии на Артема Довбика. Также итальянец в целом оценил уровень и перспективы украинского нападающего в римском клубе.

"В дерби Рима я надеюсь на Довбика. Его много критикуют, но в свой первый год в Серии А он забил столько же голов, сколько Лаутаро Мартинес.

Я не думаю, что он такой уж плохой, и я бы построил Рому будущего вокруг такого центрального нападающего. Я болею за него, в том числе и потому, что он левша, как и я", – сказал Дельвеккио.

К слову. Марко Дельвеккио провел в составе Ромы ровно 300 матчей. Он становился с "волками" чемпионом Италии и завоевывал национальный Суперкубок.

Напомним, что Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А. Всего в нынешнем сезоне он провел 40 поединков, в которых забил 16 голов и отдал 4 ассиста.