В конце сезона-2024/2025 Клаудио Раньери покинет пост главного тренера Ромы. Он займет руководящую должность в менеджменте "волков".

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Терзич может возглавить Рому

Немецкий специалист попал в шортлист Флорана Гизольфи и Клаудио Раньери, которые занимаются поиском нового тренера для Ромы.

После увольнения Ивана Юрича руководство Ромы уже рассматривало Эдина Терзича как кандидата на пост главного тренера. Также немцем интересовался Вест Хэм.

Справка. Летом 2024 года Эдин Терзич покинул пост главного тренера Боруссии Дортмунд.

Отметим, что во главе с Терзичем "шмели" выигрывали Кубок Германии, а также становились финалистами Лиги чемпионов-2023/2024.