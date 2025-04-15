27-річний нападник може розпочати наступний сезон в іншому клубі. Титулований італійський клуб планує підписати українського голеадора "вовків", повідомляє 24 канал із посиланням Tuttocalcioestero.it.

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Підвищення для Довбика

Артем Довбик влітку цього року може приєднатись до Ювентуса. Туринці планують підписати українського форварда Роми через ряд причин.

Адже Рандаль Коло Муані, якого орендували у ПСЖ, повернеться у французький клуб. А сербський форвард Душан Влаховіч, скоріш за все, таки покине команду влітку 2025 року.

Окрім Ювентуса, у трансфері Довбика зацікавлені інші клуби. Проте туринці проявляють серйозні наміри щодо підписання українця. Рома не планує відпускати Артема, але пропозиція у 50 мільйонів може вплинути на рішення "вовків"

До слова. Артем Довбик перебрався у Рому влітку 2024 року. Римляни заплатили Жироні 30,5 мільйона євро за трансфер українського нападника.

Артем Довбик у поточній кампанії зіграв у 41 матчі за Рому в офіційних турнірах. На рахунку "українського Пічічі" 16 забитих м'ячів і 4 результативні передачі.