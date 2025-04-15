27-летний нападающий может начать следующий сезон в другом клубе. Титулованный итальянский клуб планирует подписать украинского голеадора "волков", сообщает 24 канал со ссылкой на Tuttocalcioestero.it.
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Повышение для Довбыка
Артем Довбик летом этого года может присоединиться к Ювентусу. Туринцы планируют подписать украинского форварда Ромы по ряду причин.
Ведь Рандаль Коло Муани, которого арендовали у ПСЖ, вернется во французский клуб. А сербский форвард Душан Влахович скорее всего тако покинет команду летом 2025 года.
Кроме Ювентуса, в трансфере Довбика заинтересованы другие клубы. Однако туринцы проявляют серьезные намерения относительно подписания украинца. Рома не планирует отпускать Артема, но предложение в 50 миллионов может повлиять на решение "волков"
К слову. Артем Довбик перебрался в Рому летом 2024 года. Римляне заплатили Жироне 30,5 миллиона евро за трансфер украинского нападающего.
Артем Довбык в текущей кампании сыграл в 41 матче за Рому в официальных турнирах. На счету "украинского Пичичи" 16 забитых мячей и 4 результативные передачи.