Футболіст у компанії ще трьох чоловіків та 4-річної дитини намагався незаконно покинути країну. Прикордонники зупинили автомобіль на Одещині, у якому якраз перебував Артур Рудько, пише 24 Канал.

Кожен із втікачів повинен був сплатити по 8 тисяч доларів у криптовалюті людям, які допомагали їм виїхати з України. За повідомленням Sport Arena, Артур Рудько вже проходить військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Журналіст та військовослужбовець ЗСУ Андрій Сеньків ексклюзивно для сайту 24 Каналу поділився думкою щодо ситуації з невдалою втечею колишнього футболіста Шахтаря і Динамо за кордон. Спортивний журналіст пригадав трансфери гравців збірної України.

Футболісти наші виїжджають різними методами. Це стосується і футболістів високого рівня, як Артем Довбик, котрий раніше поїхав на матчі Дніпра-1, бо мав дозвіл на цей виїзд разом із командою, не повернувся, перейшовши у Жирону. Ми, звісно, тішились тому факту, що він згодом став найкращим бомбардиром Іспанії. Але все ж порушенню було місце. Наскільки я знаю, що Єгор Ярмолюк виїхав за кордон завдяки системі Шлях у 2022-му році. Теж молодець, розвинув себе, красавчик, грає за Брентфорд. Але по суті він теж порушив закон. Звісно, що проблема в тому, що немає якогось адекватного способу, який би міг усунути ці всі порушення.

Сеньків пригадав історію із проходженням ВЛК, коли паралельно із ним лікарів відвідували два представники академії Руха. Журналіст впевнений, що усім потрібно стежити за ситуацією із Рудьком, адже такі як він не будуть служити в армії.

Що стосується гравців низького рівня, яким є Артур Рудько, у них теж є свої певні нюанси, рішання, оновлення документів. Пригадую, як проходив ВЛК із двома тренерами, на той момент академії Руху. Мені невідомо, чи зараз вони там працюють. Їх за ручку водили по кабінетах, проходили усіх лікарів, їх дані оновили і все було в них окей. Я ж прийшов сам і вже через декілька днів поїхав у навчальний центр та служу в армії. Це маленький приклад, який показує усю різницю. Вони не будуть служити, використовуючи будь-які методи.

Щодо ситуації із Рудьком, це, звісно, треш. Дивно, що більш адекватного способу його агенти, друзі, корєша не придумали. Ви ж знаєте, що є купа способів уникнути мобілізації, яку роблять усім цим футболістам. Він ще й супер тупий. З того, що я читав, це був якийсь телеграм-канал, інструкції. Це прямо сюр. Тупий попався по-тупому. Зараз він у навчальному центрі. Але я переконаний, що нам потрібно стежити за цією ситуацією. Думаю, що він не буде служити, тому що такі як Рудько – не служать. Він або швидко буде вирішувати, аби списатись, або буде шукати якісь варіанти фіктивної служби, або знову піде у ЗСЧ, забашлявши, можливо, вже комусь надійнішому, виїхавши за кордон. Я не думаю, що ця його мобілізація протриває довго.



Затримання Рудька і ухилянтів (перший праворуч біля машини) / Фото ДПСУ

Чи чесно це взагалі все щодо тих, хто не може виїжджати? Не чесно, але це стосується не лише футболу. Є люди із багатьох сфер, які мають "плюшки", завдяки яким вони можуть порішати собі виїзд. В мене був момент, коли я з'явився у військкоматі тільки тому, що я не міг не піти, коли багато моїх друзів служать, дехто загинув. Як дивитись їм в очі? Чому ми кращі за них? Це відчуття завжди були всередині. А тут питання у тому, що у них інша шкала координат, інша структура цінностей. Вони навіть близько не розглядають цієї ситуації, в них інше оточення, соціум, цінності.

Якщо брати ситуацію із Рудьком. Чи прокинеться у нього совість і він дійсно зрозуміє, що пора служити? Ні. Він ще більше буде злитись на цю державу, яка не дала йому можливості виїхати. Він буде думати про тотальну несправедливість і буде ще злобнішим на державу, яка змушує його йти у навчальний центр замість того, щоб грати у футбол десь у третій лізі Угорщини. Він ще більше буде шукати можливості, щоб втекти. Нам слід чекати, що він рано чи пізно десь випливе за кордоном або десь у футболі. Служити він не буде.

