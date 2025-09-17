Під час повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли зброю до рук, щоб захистити рідну країну від окупантів. Проте є й ті, хто в будь-який спосіб намагається залишити Батьківщину.

Одним з таких став відомий воротар Артур Рудько. Нещодавно футболіст намагався нелегально перетнути кордон, інформує 24 Канал.

Що відомо про скандальну ситуацію з Рудьком?

Це сталося ще на початку вересня. 33-річний голкіпер намагався залишити країну з ще трьома чоловіками, які з собою взяли маленьку дитину.

Вони хотіли незаконно виїхати на автомобілі, але були затримані прикордонниками на українсько-молдовському кордоні. У Держприкордонслужбі розкрили деталі затримання футболіста:

На Одещині прикордонники зупинили авто, в якому їхали четверо порушників і 4-річний син одного з них. Взяти з собою малюка було свідомим наміром, аби в охоронців кордону не виникло зайвих сумнівів. Мама хлопчика, як виявилось, дала згоду на таку його ризиковану "мандрівку",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втікачі діяли за інструкціями з телеграм-каналу. Кожен з них мав заплатити по вісім тисяч доларів у криптовалюті.

За неофіційною інформацією, наразі Артур Рудько готується до зміни статусу з цивільного громадянина на військового. Він проходить базовий військовий вишкіл в одному з навчальних центрів Сил оборони України.



Артура Рудька затримали прикордонники при спробі втечі з України / Фото ДПСУ

До слова. У вересні 2024 року в подібний скандал потрапив інший український воротар Денис Шеліхов. Його спроба виявилася вдалою – він незаконно переплив Тису, після чого продовжив свою кар'єру в Білорусі.

Чим відомий Артур Рудько?