Хакімі намагався закрити справу через апеляційну інстанцію, але напередодні там вирішили, що долю марокканця визначатимуть під час повноцінного судового засідання. Сам гравець несподівано висловив полегшення щодо цього рішення, повідомляє France 24.

Дивіться також Головний "ворог" ЧС-2026: яку країну найбільше ненавидять у гімнах учасників Мундіалю

За що збираються судити Ашрафа Хакімі?

Дівчина, якій на момент зустрічі з гравцем було 24 роки, стверджує, що Хакімі привіз її до своєї домівки на таксі, після чого без дозволу почав ініціювати з нею близькість і зрештою зґвалтував. Вперше про звинувачення стало відомо у 2023 році.

Юридична команда футболіста намагалася шляхом апеляції закрити кримінальну справу за відсутністю належної кількості доказів. Проте слухання у суді все ж відбудуться, їхня дата поки не визначена.

У разі визнання марокканця винним йому загрожує ув'язнення терміном на 15 років.

Як відреагував Хакімі на виклик до суду?

Гравець зізнався, що роками дотримувався стратегії мовчати та не коментувати звинувачення на свою адресу.

Натомість потрапляння кримінальної справи проти нього до служителів Феміди нарешті дозволяє йому висловити аргументи на свій захист. Хакімі заявив, що чекав на цей момент з першого ж дня, коли інформація про нібито зґвалтування потрапила до преси. Тепер він матиме нагоду "захистити істину і відкинути історію, яка шкодить мені та моїй родині".