"Це пі***ц просто": боксерка зняла момент прильоту у Києві
- Проти ночі 28 серпня російська армія здійснила масовану ракетну атаку на Київ.
- Інна Статкевич засняла на відео момент прильоту та показала наслідки ворожого удару поруч зі своїм будинком.
У ніч з 27 проти 28 серпня, російська окупаційна армія здійснила черговий терористичний акт проти мирного населення. Під масованим обстрілом опинилась столиця України – Київ.
Інна Статкевич опинилась у центрі подій під час масованого обстрілу Києва. Боксерка показала наслідки ворожого удару, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсменки.
Читайте також "Чергова жахлива ніч": реакція спорту на моторошну атаку по Києву 28 серпня
Які наслідки після ракетної атаки?
Інна Статкевич у своєму інстаграмі поділилась відео з Києва після ракетної атаки росіяни. Боксерка розповіла, що ворожий удар відбувся поруч з її будинком і автомобілем.
Також на відео потрапив момент, коли російська окупаційна армія завдала ще одного удару по столиці України.
Це пі***ц просто. Ось так от прилетіло в будинок. Прямо поряд з моїм будинком. Ну, і машина поряд,
– сказала Станкевич.
Наслідки ворожого удару та момент прильоту: дивіться відео
За офіційною інформацією, внаслідок ракетної атаки по Києву, якої завдали росіяни. загинуло 18 осіб, а також 38 зазнали поранень важкості. Серед постраждалих – 10 дітей.