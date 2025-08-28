Інна Статкевич опинилась у центрі подій під час масованого обстрілу Києва. Боксерка показала наслідки ворожого удару, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсменки.

Які наслідки після ракетної атаки?

Інна Статкевич у своєму інстаграмі поділилась відео з Києва після ракетної атаки росіяни. Боксерка розповіла, що ворожий удар відбувся поруч з її будинком і автомобілем.

Також на відео потрапив момент, коли російська окупаційна армія завдала ще одного удару по столиці України.

Це пі***ц просто. Ось так от прилетіло в будинок. Прямо поряд з моїм будинком. Ну, і машина поряд,

– сказала Станкевич.

Наслідки ворожого удару та момент прильоту: дивіться відео

За офіційною інформацією, внаслідок ракетної атаки по Києву, якої завдали росіяни. загинуло 18 осіб, а також 38 зазнали поранень важкості. Серед постраждалих – 10 дітей.