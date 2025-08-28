У ніч проти 28 серпня український народ пережив чергову терористичну атаку з боку Росії. Найбільший удар на себе прийняла столиця України.

На жаль, як завжди, під прицілом підлого ворога опинилось цивільне населення. Комбінована атака на Київ забрала щонайменше 14 життів, серед них 3 дитини – 2, 17 та 14 років, інформує 24 Канал.

До теми Масована атака на Київ "Шахедами" та ракетами: що відомо про постраждалих і жертв

Як спорт відреагував на атаку на Київ 28 серпня?

Також понад чотири десятки мешканців зруйнованих будинків постраждали внаслідок обстрілу. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих є щонайменше 5 дітей. На місці влучань продовжують працювати рятувальники. Під завалами ще можуть бути люди.

Відзначимо, що від російської атаки постраждали декілька районів столиці – Деснянський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Оболонський і Дніпровський. У Дарницькому районі ворог поцілив прямим ударом у жилу п'ятиповерхівку, частина якої зруйнована вщент.

Від самого ранку українські зірки спорту залишають свої реакції на жахливий обстріл, аби пробудити їх іноземну спільноту, що війна в Україні досі триває.

Однією із перших на атаку відреагувала олімпійська чемпіонка із фехтування Ольга Харлан. Спортсменка у своєму профілі в інстаграмі виклала сторіз після моторошної ночі.

Чергова жахлива ніч…Знов загинули люди, діти. Страшно. Дуже,

– написала Харлан.



Реакція Ольги Харлан / Скриншот із інстаграму фехтувальниці

Інші українські спортсмени також відреагували на смертельний удар по столиці. Атлети поширили жахливі кадри у своїх соцмережах.

Реакція спорту на атаку на Київ 28 серпня / Скриншоти із соцмереж спортсменів