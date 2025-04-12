Двоє легіонерів Кривбаса виїхали з України після атаки Росії по дитячому майданчику

Російська армія щоденно завдає ударів по українським містам. Особливо страждають жителі населених пунктів, які знаходяться недалеко від лінії фронту.

4 квітня російські терористи завдали ракетного удару по дитячому майданчику у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинуло 20 людей, в тому числі дев'ятеро дітей, пише 24 Канал.

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Кадрові втрати Кривбасу

Жахливі фото та відео трагедії у Кривому Розі облетіли весь світ. У місті було оголошено триденну жалобу за загиблими.

Через постійні обстріли не витримали нерви у двох легіонерів Кривбасу, які покинули розташування команди.

Головний тренер криворіжців у коментарі FootballHub підтвердив відхід венесуельця Глейкера Мендози.

"Мендози вже немає. Він поїхав", – коротко сказав Вернидуб.

За інформацією UA-Футбол, крім Мендози, команду покинув ще один легіонер – бразилець Маттео Аморозо. Обидва футболісти вже перебувають за межами України.

Довідка. Венесуелець Глейкер Мендоза став гравцем Кривбасу взимку 2025 року. Вінгер зіграв 4 матчі та забив 1 гол. Маттео Аморозо виступає за криворіжців з літа 2025 року. Бразилець зіграв 14 поєдинків.

Нагадаємо, що 12 квітня Кривбас зіграв матч 24 туру УПЛ проти Динамо. Господарі поля поступилися "біло-синім" з рахунком 0:2.