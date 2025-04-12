Двоє легіонерів Кривбаса виїхали з України після атаки Росії по дитячому майданчику
- Після ракетного удару по дитячому майданчику у Кривому Розі загинуло 20 людей, включаючи дев'ятеро дітей.
- Двоє легіонерів Кривбасу, Глейкер Мендоза та Маттео Аморозо, покинули Україну через постійні обстріли.
Російська армія щоденно завдає ударів по українським містам. Особливо страждають жителі населених пунктів, які знаходяться недалеко від лінії фронту.
4 квітня російські терористи завдали ракетного удару по дитячому майданчику у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинуло 20 людей, в тому числі дев'ятеро дітей, пише 24 Канал.
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Кадрові втрати Кривбасу
Жахливі фото та відео трагедії у Кривому Розі облетіли весь світ. У місті було оголошено триденну жалобу за загиблими.
Через постійні обстріли не витримали нерви у двох легіонерів Кривбасу, які покинули розташування команди.
Головний тренер криворіжців у коментарі FootballHub підтвердив відхід венесуельця Глейкера Мендози.
"Мендози вже немає. Він поїхав", – коротко сказав Вернидуб.
За інформацією UA-Футбол, крім Мендози, команду покинув ще один легіонер – бразилець Маттео Аморозо. Обидва футболісти вже перебувають за межами України.
Довідка. Венесуелець Глейкер Мендоза став гравцем Кривбасу взимку 2025 року. Вінгер зіграв 4 матчі та забив 1 гол. Маттео Аморозо виступає за криворіжців з літа 2025 року. Бразилець зіграв 14 поєдинків.
Нагадаємо, що 12 квітня Кривбас зіграв матч 24 туру УПЛ проти Динамо. Господарі поля поступилися "біло-синім" з рахунком 0:2.