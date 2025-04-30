Манчестер Юнайтед продовжує йти без поразок в Лізі Європи: прогноз на бій проти Атлетіка

Виступи манкуніанців в АПЛ та ЛЄ відчутно відрізняються. Команда Рубена Аморіма може врятувати провальний сезон та навіть потрапити в Лігу чемпіонів.

У четвер, 1 травня, в Лізі Європи пройдуть перші матчі 1/2 фіналу. Один із поєдинків пройде у Більбао, де місцевий Атлетік протистоятиме Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Бій фаворитів

Обидва клуби демонструють впевнену гру в єврокубках. Атлетік посів друге місце на етапі ліги, після чого пройшов у плей-оф міцну Рому та непростий Рейнджерс. При цьому команда Вальверде непогано йде у чемпіонаті Іспанії.

Баски четверті та вже майже гарантували собі місце в Лізі чемпіонів. А ось у Манчестер Юнайтед ситуація в АПЛ катастрофічна. Підопічні Аморіма йдуть аж на 14 місці, тому шансів на єврокубки майже не залишилось.

Єдиний варіант – перемога в Лізі Європи, яка надасть пряму путівку в ЛЧ. Варто зазначити, що в єврокубках МЮ вражає, адже це єдина команда, яка досі не програвала на основній стадії.

Прогноз Favbet

У битві Атлетіка та Манчестер Юнайтед за фінал Ліги Європи шанси майже рівні. Прохід басків оцінюється у 1,86. тоді як манкуніанців – у 1,94. Що ж стосується безпосередньо першого матчу, то Favbet виставив наступні котирування:

перемога Атлетіка – 2,08

нічия – 3,50

перемога Манчестер Юнайтед – 4,15

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При цьому експерти не вірять у результативну гру на "Сан-Мамесі". На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,25, тоді як на ТМ2,5 – 1,79. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: