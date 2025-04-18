Манчестер Юнайтед – Ліон 5:4

Голи: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114, Мейну, 120, Магуайр, 120+1 – Толіссо, 71, Тальяфіко, 77, Шеркі, 104, Ляказетт, 109 (П)

Вилучення: Толіссо, 89

У четвер, 17 квітня, відбулись чвертьфінальні матчі Ліги Європи сезону-2024/2025. В одному з них Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" приймав французький Ліон, повідомляє 24 канал.

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Неймовірний поєдинок

Манчестер Юнайтед на домашньому стадіону одразу вирішив показати Ліону, хто є господарем. "Червоні дияволи" з перших хвилин протистояння тиснули на гравців французького клубу.

На 10-й хвилині манкуніанці провели чудову комбінацію та відкрили рахунок у грі проти Ліона. Забитим м'ячем відзначився Мануель Угарте передачу від партнера, який розстріляв голкіпера.

Гол Угарте: дивіться відео

Згодом Манчестер Юнайтед віддав м'яч під контроль Ліону. Французи атакували, але не змогли відновити паритет у грі. У підсумку наприкінці першого тайму Діогу Далот подвоїв перевагу "червоних дияволів" – 2:0.

Гол Далота: дивіться відео

У другому таймі Ліон повністю забрав м'яч під свій контроль. Що принесло свої плоди, адже французький клуб зумів відіграти один м'яч завдяки зусиллям Корентіна Толіссо.

Гол Толіссо: дивіться відео

Підопічні Паулу Фонсеки на емоційному піднесенні продовжили атакувати ворота "червоних дияволів". Вже менше, ніж за десять хвилин Ліон зрівняв рахунок у грі, голом відзначився Ніколас Тальяфіко – 2:2.

Гол Тальяфіко: дивіться відео

Наприкінці другого тайму Ліон залишився удесятьох, адже головний арбітр матчу вилучив автора першого голу французького клубу Корентіна Толіссо. Однак МанЮнайтед не скористався перевагою, тому матч перейшов до екстратаймів.

У першому екстратаймі Ліон вийшов уперед, попри те, що грав у меншості. Забитим м'ячем відзначився Матіас Шеркі – 2:3.

Гол Шеркі: дивіться відео

У другому екстратаймі Ліон шокував Манчестер Юнайтед. Команда Паулу Фонсеки заробила пенальті через необережну гру "червоних дияволів", який впевнено реалізував Александр Ляказетт.

Проте майже одразу манкуніанці змогли відіграти один м'яч. Після перегляду VAR головний арбітр матчу призначив пенальті. Капітан Бруно Фернандеш скоротив відставання у рахунку.

Кінцівка матчу між Манчестер Юнайтед та Ліоном видалась вогняною та подарувала вболівальникам обох команд чимало емоцій. Спочатку Кобі Мейну зрівняв рахунок та все йшло до серії пенальті.

Проте "червоні дияволи" не зупинились та повністю перевернули гру. Переможний гол манкуніанців у ворота французького клубу забив Харрі Магуайр.