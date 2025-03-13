Атлетік у більшості переміг Рому, залишивши команду Довбика без Ліги Європи

У четвер, 13 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу між командами Атлетік та Рома. Поєдинок на "Сан-Мамес" у Більбао завершився на користь представника Іспанії.

Атлетік – Рома 3:1

Гол: Вільямс, 45+3, 82, Берчіче, 68 – Паредес, 90+3 (з пенальті)

Вилучення: Гуммельс, 11 (Р)

У першому матчі перемогу з рахунком 2:1 здобула Рома. Тоді римляни забили вирішальний м'яч у компенсований час, пише 24 Канал.

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Безпорадна Рома

Клаудіо Раньєрі у стартовому складі "вовків" випустив Артема Довбика. На вістрі атаки він замінив узбека Шомуродова.

Початок зустрічі став холодним душем для Роми. На 11-й хвилині червону картку за грубу гру отримав захисник Матс Гуммельс. Непотрібне вилучення ускладнило завдання для підопічних Раньєрі.

Наприкінці першого тайму господарі поля вийшли вперед. Форвард Атлетіка Ніко Вільямс опинився на ударній позиції та влучно відправив м'яч у кут воріт.

Відео першого голу Вільямса

На початку другого тайму Раньєрі замінив Довбика, який був непомітним на полі. Згодом на лаву запасних сів і Пауло Дібала. Замість аргентинця вийшов Шомуродов. Він пожвавив гру в атаці, але це не допомогло римлянам.

На 68-й хвилині Берчіче сильним ударом головою замкнув подачу з кутового, подвоївши перевагу Атлетіка.

Відео голу Берчіче

"Баски" не зупинилися на досягнутому. За вісім хвилин до завершення основного часу Вільямс майстерним ударом зняв питання про переможця.

Відео другого голу Вільямса

У компенсований час Рома заробила одинадцятиметровий. Паредес реалізував пенальті, скоротивши рахунок у зустрічі.

Відео голу Паредеса

До фінального свистка футболісти Роми намагалися перевести гру в овертайм. Однак дива не сталося. Атлетік здобув впевнену перемогу – 3:1.