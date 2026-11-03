Атлетіко – Баварія: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 листопада, розпочнеться 4-й тур Ліги чемпіонів сезону 2026/2027. Центральним протистоянням цього кола стане зустріч Атлетіко Мадрид і мюнхенської Баварії.

Клуби зустрінуться у Мадриді на стадіоні Metropolitano Stadium, повідомляє 24 Канал. В Україні переглянути цей матч Ліги чемпіонів можна онлайн на медіасервісі MEGOGO.

Матч Атлетіко – Баварія розпочнеться о 22:00

Поєдинок буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Матч Атлетіко – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом, однак пряма трансляція на MEGOGO стартує раніше. Так, студія перед грою розпочнеться о 21:45.

Статистика! Атлетіко та Баварія регулярно перетинаються на найпізніших стадіях єврокубків. На рахунку мюнхенці 4 перемоги, тоді як мадридці виграли 2 матчі. Ще 2 протистояння між клубами закінчилися нічиєю.

Результати Атлетіко і Баварії у сезоні

Атлетіко підходить до протистояння, посідаючи 16-те місце в турнірній таблиці загального етапу, маючи у своєму активі 4 очки. На внутрішній арені у крайньому турі іспанської Ла Ліги підопічні Дієго Сімеоне здобули важливу перемогу, обігравши Депортіво Ла-Корунья з рахунком 1:0.

Баварія наразі розташовується на 14-й сходинці у таблиці Ліги чемпіонів, випереджаючи майбутнього опонента лише на один бал. У чемпіонаті Німеччини мюнхенці повернули собі лідерство після того, як переграли Фрайбург.

Однак команда зіткнулася із серйозними кадровими труднощами на тренерському містку через хворобу головного тренера Венсана Компані, який тимчасово не може керувати.